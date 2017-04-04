Евдокимов: судьи должны были добавить меньше времени ко второму тайму

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов выразил мнение, что арбитр Артём Чистяков компенсировал слишком много времени ко второму тайму матча оренбургской команды со «Спартаком» (2:3) в 21-м туре РФПЛ. Судья добавил шесть минут, а полузащитник красно-белых Квинси Промес забил решающий гол на пятой компенсированной минуте.
«Мы не подавлены. Ребятам ничего не говорил, и слов нет — пятая добавленная минута, очень обидно пропускать такие голы и проигрывать в таком матче. Думаю, судьи должны были добавить меньше времени», — сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».