Бубнов: «Спартак» играет по бразильскому принципу

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матч красно-белых с «Оренбургом».
«Спартак» уже не в первый раз так выигрывает. Одно дело — когда забиваешь и вырываешь матч, а другое — побеждать 2:0, пропустить дважды — и всё равно выиграть. «Спартак» сейчас выезжает за счёт атаки, играет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает. Проблемы в обороне — как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у «Спартака» самое трудное впереди», — сказал Бубнов.
«Спартак» в 21-м туре Премьер-Лиги обыграл «Оренбург» со счётом 3:2, решающий гол на пятой добавленной минуте забил полузащитник Квинси Промес.