Будущее Иско в «Реале» будет зависеть от матчей с «Барселоной» и «Баварией»

Будущее полузащитника мадридского «Реала» Иско в «Королевском клубе» продолжает оставаться неясным. Руководство и тренерский штаб испанского гранда очень хотят, чтобы игрок продлил свой контракт, заканчивающийся летом 2018 года. В связи с этим футболисту сборной Испании уже предложили шестилетнюю пролонгацию соглашения и зарплату в размере € 6 млн в год. Для самого Иско финансовый вопрос не играет определяющей роли, сообщает Marca.
Иско хочет иметь постоянную игровую практику, о чём уже сообщал клубу. Согласно информации источника, будущее Иско во многом будет зависеть от того, сыграет ли он в основном составе в матчах с «Барселоной» и «Атлетико» в чемпионате Испании, а также с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Реал» в Примере провёл 28 матчей, а сам Иско принял участие в 23 из них, выйдя на поле в основном составе в 14 играх. Он стал автором 7 голов и 4 результативных передач.