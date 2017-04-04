Источник: Алексис Санчес готов перейти из «Арсенала» в «Челси»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес хотел бы перейти в другой лондонский клуб — «Челси», утверждает The Telegraph. Между тем, «канониры» не горят желанием отпускать одного из своих лидеров в стан конкурента. При этом синие готовы удовлетворить финансовые требования чилийца.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже начал переговоры с окружением Санчеса, а «Арсенал» хочет выручить от его продажи по крайней мере € 50 млн и не собирается продавать в другой клуб АПЛ.
Контракт Санчеса с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года.