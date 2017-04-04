Широков: Зобнин — один из лидеров «Спартака», он будет прибавлять и дальше

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который стал автором дубля в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (3:2). Это были первые забитые мячи 23-летнего игрока в составе красно-белых.
«Не стал бы говорить о каком-то особенном прогрессе: Зобнин и в «Динамо» уверенно выступал. Роман давно вышел на высокий по российским меркам уровень и до сих пор его держит. Не зря же его вызывают в сборную. В «Спартаке» он один из лидеров, стабильный игрок основы. Зобнин потихоньку растёт и будет прибавлять и дальше под руководством Карреры. Удивляет, что Роман лишь сейчас смог впервые забить за «Спартак». Но зато сразу дубль», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 21-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.