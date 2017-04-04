Широков пожелал Игнашевичу доиграть до отметки в 500 матчей в РФПЛ

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков выразил надежду, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, ставший рекордсменом по количеству проведённых матчей в чемпионатах России, будет ещё долго играть на высоком уровне. На текущий момент в активе 37-летнего футболиста 457 игр в РФПЛ.
«Надеюсь, для Сергея это не предел. Секрет Игнашевича заключается в профессионализме и любви к футболу. За это ему воздаётся хорошей игрой и физической формой. Желаю Сергею доиграть до отметки в 500 матчей», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 21-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате».