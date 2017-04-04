«Реал» договорился с защитником «Алавеса» Эрнандесом о переходе за € 24 млн

Мадридский «Реал» достиг договорённости с защитником «Алавеса» Тео Эрнандесом относительно его перехода в стан «сливочных» за € 24 млн, сообщает Marca.
Трансферный лист Эрнандеса принадлежит «Атлетико», и цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. 19-летний футболист превратился в откровение сезона в Испании, привлекая к себе внимание не одного клуба.
В «Атлетико» знают о намерениях Эрнандеса и пытаются любой ценой удержать его от перехода в «Королевский клуб». Правда, руководство «Атлетико» в этом вопросе настроено достаточно пессимистично.
По итогам 29 туров Примеры Эрнандес сыграл в 24 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.