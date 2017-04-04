Видео: топ-10 голов испанской Примеры по итогам марта

Представляем вашему вниманию видео с десяткой лучших голов чемпионата Испании по итогам марта. Первое место занял нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, забивший в ворота «Депортиво» (1:1) в 25-м туре испанской Примеры.
1. Антуан Гризманн, «Депортиво» — «Атлетико» (1:1)
2. Неймар, «Барселона» — «Сельта» (5:0)
3. Антуан Гризманн, «Атлетико» — «Севилья» (3:1)
4. Лионель Месси, «Барселона» — «Сельта» (5:0)
5. Габриэл Пирес, «Севилья» — «Леганес» (1:1)
6. Хаби Прието, «Бетис» — «Реал Сосьедад» (2:3)
7. Стеван Йоветич, «Севилья» — «Леганес» (1:1)
8. Луис Суарес, «Барселона» — «Спортинг» Х (6:1)
9. Даниэль Васс, «Сельта» — «Эспаньол» (2:2)
10. Мунир Эль-Хаддади, «Валенсия» — «Спортинг» Х (1:1)
Видео голов можно посмотреть на официальном канале испанской Примеры на YouTube.