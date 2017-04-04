Вопрос безопасности не будет рассматриваться на очередной конференции РФС

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, будет ли на очередной конференции РФС, которая состоится 8 апреля, рассматривать вопрос о безопасности в связи с произошедшем 3 апреля терактом в Санкт-Петербурге.
«Вопрос безопасности не станет предметом обсуждения на конференции. Повестка конференции уже утверждена, все вопросы, которые будут там обсуждаться, заранее известны. Да, в Питере произошёл теракт. Очень печальное событие. Мы все скорбим и сочувствуем. Вопросы безопасности на стадионах и вопросы безопасности на Кубке конфедерации – это прерогатива правоохранительных органов. РФС помогает во всём, в чём может, и оказывает полное содействие.
Это печальное событие в Санкт-Петербурге должно внести корректировку в работу МВД, а не РФС. Футбольный союз отвечает за то, чтобы сборные приехали, поле было готово, а мяч был накачан. Проверка людей, паспортов, личности, обыски – это не прерогатива РФС. Я думаю, что в повестку дня печальное событие в Питере изменений не внесёт», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.