Тер Штеген: если забиваешь «ПСЖ» шесть голов, то помощь судьи тут ни при чём

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в очередной раз прокомментировал победу своей команды над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Играя на выезде, парижане проиграли со счётом 1:6 и распрощались с турниром. Между тем в первой игре подопечные Унаи Эмери одержали победу со счётом 4:0. Большую полемику вызвала работа судей в этом матче, и многие считают, что «ПСЖ» во многом проиграл именно из-за ошибок судейства.
«Если забиваешь «ПСЖ» шесть голов, то помощь судьи тут ни при чём. В том же самом матче были решения в пользу и против нас. Однако футбол позволяет говорить всё, что угодно, даже неправду. В той же игре на 3-й минуте счёт был 1:0 в нашу пользу. Такие матчи выигрываются не арбитром, а сердцем», — цитирует тер Штегена La Vanguardia.
В четвертьфинале сине-гранатовые сыграют с туринским «Ювентусом». Первая игра состоится 12 апреля на поле «старой синьоры», ответная – 19 апреля.