Бартфельд: думаю, контакт Рамиреса и Гацкана — это пенальти и жёлтая карточка

Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в эфире программы «Свисток» высказал своё мнение о спорном эпизоде в штрафной «Краснодара» с участием защитника «быков» Кристиана Рамиреса и полузащитника «Ростова» Александра Гацкана.
На 46-й минуте краснодарец сначала коснулся мяча, а затем попадал ногой в соперника. Судья не дал пенальти, матч 21-го тура РФПЛ закончился со счётом 0:0.
«Рамирес с высочайшей поднятой ногой идёт к мячу. Нога игрока „Краснодара“ попадает в живот Гацкану, который мне сказал, что у него болит это место до сих пор. Сначала краснодарец играет в мяч, но где его нога? Даже если бы не было контакта, должен назначаться свободный. Я считаю, что это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Были безрассудные действия», — сказал Бартфельд.