Рафинья Алькантара выбыл из строя на две недели

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике и болельщики каталонской команды получили хорошую новость от врачей клуба относительно полузащитника Рафиньи Алькантары, сообщает Mundo Deportivo.
Бразильский футболист выбыл из строя не на три-четыре недели, как сообщалось ранее, а примерно на две.
Алькантара получил травму мениска колена правой ноги в матче 29-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Гранадой» (4:1).
В текущем Рафинья в Примере провёл за «Барселону» 18 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.