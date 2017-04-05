Гризманн хочет играть с Карлосом Велой в одной команде

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высоко оценивает игровые качества форварда «Реала Сосьедад» Карлоса Велы. Футболист сборной Франции был бы не прочь в будущем защищать вместе с Велой цвета одной команды.
«Надеюсь, однажды мы вновь будем играть за одну команду, друг», — написал Гризманн на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Гризманн защищал цвета «Реала Сосьедад» с 2009 по 2014 год. Вела играет в баскской команде с 2012 года.
«Атлетико» встретился с «Реалом Сосьедад» в домашнем матче 30-го тура Примеры и победил со счётом 1:0.