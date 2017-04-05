Чеферин: деньги в футболе решают не всё

Президент УЕФА Александер Чеферин в ходе 41-го конгресса УЕФА в Хельсинки, говоря о возможности создания закрытой европейской лиги, отметил, что деньги не должны руководить футболом, пообещав постоянный диалог с клубами и европейскими лигами.
«Европейские чемпионаты, клубы и игроки никогда не должны рассматриваться как враги. Мы должны их уважать.
Что касается закрытой европейской лиги, это не соответствует нашим ценностям и идеалам. Проще говоря, деньги в футболе решают не всё», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.
Президент также пообещал постоянный диалог с клубами и европейскими чемпионатами, чтобы найти решение взаимных проблем. Ранее Александер Чеферин сказал, что пока он находится во главе УЕФА, европейская суперлига создана не будет.