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Экс-защитник «Барселоны» Бархуан стал главным тренером «Мальорки»

5 апреля 2017, среда. 18:57. Футбол
Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Серхи Бархуан стал новым главным тренером «Мальорки», сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не разглашаются, однако отмечается, что перед 45-летним специалистом поставлена задача вывести клуб из сложной ситуации, сохранив прописку во втором дивизионе чемпионата Испании. После 32 туров «Мальорка» располагается на предпоследней, 21-й строчке в турнирной таблице Сегунды, отставая на пять очков от спасительного 18-го места.

Бархуан выступал в составе «Барселоны» с 1993 по 2002 год, а с 2009 по 2011 год работал тренером с молодёжной командой каталонцев. Специалист также работал главным тренером в «Рекреативо» и «Альмерии».


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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