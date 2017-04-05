Болельщики «Локомотива» и «Уфы» почтили память жертв теракта в метро Петербурга

Болельщики «Локомотива» и «Уфы» почтили память жертв теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Полуфинальная встреча Кубка России «Локомотив» — «Уфа» началась с минуты молчания. Болельщики «железнодорожников» развернули на Южной трибуне баннер с надписью «Скорбим с тобою, Питер. 03.04.17», а фанаты уфимской команды растянули баннер со словами «Питер, скорбим».
Кроме того, болельщики молчали первые пять минут матча, проходящего на стадионе «Локомотив».
3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.