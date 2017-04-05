Баллак не считает, что Канте является лучшим полузащитником в мире

Бывший футболист «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак впечатлён уровнем игры полузащитника синих Н'Голо Канте, но в то же время считает, что 26-летнему французу предстоит ещё много сделать, чтобы его можно было назвать лучшим полузащитником в мире.
«Он отлично подходит „Челси“. Думаю, со своим стилем он мог бы играть за любую команду мира. Он фантастически читает игру, и он очень похож на Макелеле в том, как он выигрывает мячи в роли опорника. Однако я не думаю, что он лучший полузащитник в мире. В футболе много топовых полузащитников.
Думаю, ему нужно многое улучшить, прежде чем мы сможем выделить его и назвать лучшим», – приводит слова Баллака FourFourTwo.