«Реал» под руководством Зидана забивает в среднем 2,7 мяча за матч

В выездном матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал» забил в ворота «Леганеса» четыре мяча и таким образом преодолел рубеж в 200 голов под руководством Зинедина Зидана. Французский специалист возглавил сливочных в январе 2016 года.
Всего при Зидане «Реал» забил в ворота соперников уже 203 мяча — для этого показателя мадридской команде понадобилось всего 73 матча. Таким образом, «Королевский клуб» в среднем забивает 2,7 мяча под руководством Зидана.
Из 203 голов «Реал» 141 провёл в чемпионате Испании, 31 — в Лиге чемпионов, 22 — в Кубке, 6 — на чемпионате мира среди клубов и 3 — в Суперкубке Европы. В 73 встречах мадридцы выиграли 54 раза, 14 раз сыграли вничью и лишь пять раз проиграли.