Иско: я не перехожу в «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско не намерен переходить в «Барселону». Об этом футболист сборной Испании написал на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Я не перехожу в «Барселону». А моим фото лишь хотел дать понять, что мы всего лишь собираемся есть чипсы», — написал Иско.
Ранее Иско опубликовал фотографию, на которой он находится рядом с открытой пачкой чипсов «Барселоны», вызвав бурную реакцию болельщиков обеих команд, Испанские СМИ ранее сообщали, что в услугах Иско заинтересована «Барселона» и футболист в 2018 году может на правах свободного агента пополнить ряды каталонского клуба. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от игровой практики Иско.
В текущем розыгрыше Примеры Иско провёл 24 матча, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами.