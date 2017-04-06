Иско опубликовал фотографию с чипсами «Барселоны»

24-летний хавбек не всегда проходит в основу «Королевского клуба», и в прессе ходят слухи о его возможном переходе в «Барсу». Футболист недавно заверил, что ничего не знает об интересе со стороны сине-гранатовых, но его публикация фотографии с чипсами каталонского клуба породила новую волну слухов. Игрок быстро удалил своё сообщение, а затем опубликовал схожую фотографию, но уже без чипсов.
В текущем розыгрыше Примеры Иско провёл 24 матча, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с мадридцами истекает летом 2018 года.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».