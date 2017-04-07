Экс-форварду «МЮ» Коулу была сделана операция по пересадке почки

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул, который является послом манкунианского клуба, был прооперирован. Футболисты пересадили почку, о чём сообщает пресс-служба «Юнайтед».
«Во время своего восстановления Энди не будет исполнять свои обязанности посла. Энди и его семья хотели бы поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку», — говорится на сайте «МЮ».
Коул продолжит лечение в частном порядке, и семья бывшего футболиста попросила клуб сохранить конфиденциальность.
За время выступления за «МЮ» Коул принял участие в 270 матчах, забил 119 голов и отдал 8 результативных передач.