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Агент Антона Миранчука — о будущем игрока: приоритет — попасть в Европу

Агент Антона Миранчука — о будущем игрока: приоритет — попасть в Европу
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Агент полузащитника сборной России по футболу Антона Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что его клиент хочет продолжить карьеру в Европе.

«Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет — попасть в Европу», — приводит слова агента «РИА Новости».

Ранее появлялась информация, что Антон Миранчук покинет «Локомотив» после завершения срока контракта, который рассчитан до 30 июня. 13 июня Вадим Шпинёв заявил, что его клиент на 99% не останется в московской команде.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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