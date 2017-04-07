Оляс: могу заверить, что, если «Лион» выиграет ЛЕ, Толиссо и Ляказетт не уйдут

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заверил, что полузащитник Корентин Толиссо и нападающий Александр Ляказетт останутся в клубе в том случае, если команда в текущем сезоне выиграет Лигу Европы. Оба игрока давно привлекают к себе внимание европейских топ-клубов и могут покинуть «Лион» уже ближайшим летом.
«Я могу заверить вас, что, если «Лион» выиграет Лигу Европы, Толиссо и Ляказетт не уйдут. Они не захотят уходить из команды. Если же они всё-таки уйдут, то у нас сложится ситуация, при которой наши финансовые возможности будут выше, чем потребности», — приводит слова Оляса Le Parisien.
В четвертьфинале Лиги Европы «Лиону» предстоит противостояние с турецким «Бешикташем».