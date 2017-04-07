Президент Ла Лиги — о ситуации с Зозулей: надеемся, больше такое не повторится

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с нападающим «Бетиса» и сборной Украины Романом Зозулей.
Зозуля в конце января перешёл в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако против перехода выступили фанаты мадридской команды, которые считают, что 27-летний форвард придерживается нацистских взглядов. Вследствие этого руководство клуба отказалось от услуг Зозули. Футболист тренируется с «Бетисом», но не имеет права играть за клуб до конца сезона.
«Мы всегда помогаем футболистам, которые играют в нашем чемпионате. Мы связались с представителями „Райо Вальекано“ и посольства Украины. Мы хотели помочь решить ситуацию, чтобы контракт подписали и всё было хорошо. Мы пытались максимально помочь футболисту. У нас всё прозрачно и без подводных камней. И никто не должен препятствовать работе игрока. Ни одна группа людей не может мешать футболисту выполнять его контракт.
У меня были переговоры с Романом. Могу сказать, что в Испании впервые случилась такая ситуация. Раньше мы не сталкивались с подобными случаями. Поэтому не совсем понятно, как с ней быть. Надеемся, больше такое не повторится. Думаю, Роман сможет спокойно продолжить карьеру в „Бетисе“ в следующем сезоне. Всё будет хорошо. Команда заинтересована в Зозуле», — приводит слова Тебаса Gazeta.ua.