Промес: в «Спартаке» у меня всё хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей мотивации, позиции на поле и роли в команде.
«Когда начинают говорить, что я не в форме, эти слова меня подстёгивают. Благодаря этому стараюсь играть ещё лучше. Если удаётся забить или отдать пас, то я рад. Но если команда выиграла, а мне не удалось отметиться результативным действием, то всё отлично. Мне просто хочется побеждать.
Меня уже неплохо знают в чемпионате России, и поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Сейчас мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Всё, что меня интересует, — это победа команды.
В „Спартаке“ у меня всё хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Нидерландов, но работаю над этим. В „Спартаке“ чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде», — сказал Промес в эфире программы «8-16».