Кирьяков: в матче «Терек» — «Арсенал» победит тот, у кого нервы окажутся крепче

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ с «Тереком». Встреча состоится в Грозном 8 апреля.
«Знаем, что „Терек“ серьёзно готовится. Знаем, что завтра у них будет практически последний шанс зацепиться за пятёрку и настрой будет соответствующим. Но, надеемся на наших ребят, на профессионализм. Надеемся, что каждый из них понимает, что каждый матч для нас решающий и завтра они выйдут и с хорошим настроем отдадут все силы борьбе.
На них есть определённое давление из-за того, что они не могут победить после зимней паузы. На нас понятно какое давление — мы боремся за выживание. Думаю, будет игра нервов, если можно так назвать завтрашний матч. У кого нервы окажутся крепче, тот и победит», — поведал Кирьяков в интервью клубной пресс-службе.