Гвардиола попытается приобрести Бонуччи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы приобрести игрока обороны в пару к своему центральному защитнику Джону Стоунсу. Manchester Evening News предположила, что наиболее вероятной трансферной целью Гвардиолы станет игрок Ювентуса Леонардо Бонуччи.
«Защитник должен быть жёстким и сильным. Чтобы соревноваться с Лукаку, Ибрагимовичем и Костой, нужно быть таким, как они. Но вместе с тем это должен быть и командный игрок», — заявил тренер «Манчестер Сити»
Гвардиола уже пытался приобрести Бонуччи для «горожан» летом 2016 года. В феврале 2017 года защитник вступил в конфликт с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, из-за которого на неделю был отстранен от тренировок и матчей в составе первой команды.