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Лакович: программа развития до 2030 года улучшит российский футбол

8 апреля 2017, суббота. 10:58. Футбол
Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович, который присутствует от своей организации на конференции РФС, выразил уверенность, что программа развития до 2030 года улучшит российский футбол. Ключевым вопросом конференции является рассмотрение стратегии развития российского футбола до 2030 года.

«Сегодня я хотел напомнить, что 8 июня 2016 года Мутко и РФС принимали заседание, во время которого Александер Чеферин выдвинул кандидатуру в президенты УЕФА и представил свой пакет реформ. Господин Мутко и 12 региональных ассоциаций поддержали Чеферина. Сейчас поддерживать его проще. Решение поддержать Чеферина было мудрым и смелым решением Виталия Мутко. Все знают, что мы и ФИФА являемся друзьями и готовы помогать друг другу, а также работать по совместным проектам.

Я знаю, что 2017 год особенно важен для вас. Вы должны завершить подготовку к чемпионату мира, решить весь комплекс организационных вопросов, привести в порядок сборную и подвести итоги уже через пару месяцев. Желаю удачи в предстоящий период. Убеждён, что программа развития до 2030 года будет направлена на развитие и улучшение футбола в России», — передаёт слова Лаковича корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александер Чеферин Виталий Мутко УЕФА ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
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