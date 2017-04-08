Гунько: «Спартак-2» не мог выйти со своей половины поля в первом тайме

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от домашнего матча 30-го тура ФНЛ с «Волгарём» (0:0).
«Первый тайм пошёл не по нашему плану, мы не могли выйти со своей половины поля. «Волгарь» был довольно мотивирован и действовал агрессивно. Во второй половине встречи нам удалось перевести игру на чужую половину поля, но явных голевых моментов создать не удалось, за исключением удара в перекладину.
Выделять никого не хотелось бы ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Скажу только, что сегодня мы сыграли не так, как планировали», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.