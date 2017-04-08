Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гунько: «Спартак-2» не мог выйти со своей половины поля в первом тайме

8 апреля 2017, суббота. 16:36. Футбол
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от домашнего матча 30-го тура ФНЛ с «Волгарём» (0:0).

«Первый тайм пошёл не по нашему плану, мы не могли выйти со своей половины поля. «Волгарь» был довольно мотивирован и действовал агрессивно. Во второй половине встречи нам удалось перевести игру на чужую половину поля, но явных голевых моментов создать не удалось, за исключением удара в перекладину.

Выделять никого не хотелось бы ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Скажу только, что сегодня мы сыграли не так, как планировали», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Волгарь Спартак-2 Дмитрий Гунько
Новости. Футбол
8 апреля 2017, суббота
17:29 Гендиректор «Крыльев Советов»: судья на линии испортил игру с «Амкаром»
17:23 «Крылья Советов» — «Амкар» — 2:2: видеообзор матча
17:17 Почеттино: 4:0 — неплохо, но «Тоттенхэм» заслужил ещё парочку голов
17:12 «Локомотив» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России
17:05 Скрипченко: ощущение в раздевалке, словно «Крылья» проиграли «Амкару»
16:59 Гаджиев: футбола больше на хорошей синтетике, чем на таких полях, как в Самаре
16:56 36-летний защитник «Бенфики» Луизао снова продлил контракт с клубом
16:55 «Сокол» и «Кубань» сыграли вничью в ФНЛ
16:54 Диего Коста: дисквалификации заставили меня задуматься
16:40 Конте: меня не тревожит, что Диего Коста забил всего 4 гола в 2017 году
16:38 Гиггз считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно брать пример с игры «Ливерпуля»
16:36 Гунько: «Спартак-2» не мог выйти со своей половины поля в первом тайме
16:34 Два голевых паса Лавесси помогли «Хэбэй Чайна Форчун» обыграть «Шанхай Шеньхуа»
16:33 Бушманов: в «молодёжке» есть игроки, которые на сегодня достойнее Жамалетдинова
16:23 «Тоттенхэм» одержал шестую победу в АПЛ подряд, отставание от «Челси» — 4 очка
16:15 «Реал» — «Атлетико»: стали известны стартовые составы на мадридское дерби
16:13 Гаджиев: «Амкар» вроде уже не вылетает, нужно уметь играть и в такой ситуации
16:09 Скрипченко: меня возмутил эпизод с назначением пенальти в пользу «Амкара»
16:08 ЦСКА отправился на матч с «Краснодаром» без Дзагоева, Миланова и А. Березуцкого
16:07 Макеев и Давыдов не полетели со «Спартаком» на матч против «Уфы»
16:02 «Спартак-2» на своём поле сыграл вничью с «Волгарём»
15:56 «Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром», дважды уступая в счёте по ходу игры
15:53 «Спартак» забил шесть голов «Уфе» в молодёжном первенстве России
15:52 «Эспаньол» нанёс «Алавесу» третье поражение подряд в чемпионате Испании
15:45 Широков хочет обязать команды РФПЛ иметь качественные стадионы к 2022 году
15:30 «Терек» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы
15:24 Мутко считает, что у «Зенита» одна из сильнейших агрономных служб в России
15:12 Широков: до 2018 года лимит менять не планируют, далее рабочий вариант — «10+15»
15:11 Прядкин выразил надежду, что построенные стадионы к ЧМ-2018 передадут клубам
15:01 Мутко: иностранные арбитры желают к нам приехать, но мы доверимся нашим судьям
14:51 «Тюмень» выиграла у «Сибири» в ФНЛ
14:46 «Сельта» покинет Виго, построив новый стадион и базу за пределами города
14:44 Гвардиола: этот сезон станет для меня уроком, я не жалуюсь и не сдаюсь
14:42 Утверждена общенациональная стратегия развития футбола в РФ до 2030 года
14:41 «Уфа» ожидает, что болельщики соберут полный стадион на матче со «Спартаком»
14:34 Сёмин: Чорлука готов сыграть с «Ростовом», но решение пока не принято
14:28 Мутко: подносите снаряды, а я готов заряжать и стрелять!
14:27 Гордеев: Панченко был на высоте и создал «СКА-Хабаровск» много проблем
14:24 Румменигге: гарантирую, что «Бавария» не будет покупать лидеров «Боруссии» Д
14:07 РФС будет стимулировать работу клубов со зрителями
14:00 Элегантный Широков, думы Мутко и выступление Черчесова. Фото с конференции РФС
13:57 Прядкин считает состав участников молодёжного первенства неконкурентоспособным
13:51 «Зенит» победил «Анжи» со счётом 6:3 в молодёжном первенстве России
13:51 Ромарио: при всём уважении к Месси и Роналду, Неймар сейчас — лучший в мире
13:37 Метшин: нет сомнений, что «Рубин» закончит сезон с Хави Грасией
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому из фаворитов РФПЛ придётся сложнее всего в ближайшем туре?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+