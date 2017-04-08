«Локомотив» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» одержал разгромную победу над «Ростовом» в матче 22-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив-Перово» и завершилась со счётом 4:0.
Голами в составе «железнодорожников» отметились полузащитник Иван Галанин и нападающие Ислам Вагабов и Роман Тугарев. Четвёртый мяч хавбек ростовской команды Максим Сухомлинов забил в собственные ворота.
«Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице молодёжного первенства, «Ростов» (24) — 11-й.