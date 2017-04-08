Орлов: Кокорин наконец проявил характер, но лучшим у «Зенита» был Чернов

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ничью «Зенита» с «Анжи» (1:1) в 22-м туре РФПЛ.
«Матч был интересным. В составе „Зенита“ выделил бы Чернова, он был лучше всех. Данни хорошо созидал, но это он совершил обрез, приведший к красной карточке Ломбертса. Арбитр прав, удалив Ломбертса. Это фол последней надежды. Хотя сейчас говорят по-другому: лишил возможности поразить цель.
Наконец проявил характер Кокорин. Прорвался сквозь двух защитников и протолкнул мяч в ворота. Таких действий ему надо побольше, тогда и забивал бы больше. Надо участвовать в борьбе, жаждать гола.
Что касается гола „Анжи“, это была красивая и техничная трёхходовка, в которой поучаствовали экс-спартаковцы Паршивлюк и Яковлев. Наверное, болельщики „Спартака“ очень довольны такой игрой воспитанников их клуба», — сказал Орлов в эфире телеканала «Наш футбол».