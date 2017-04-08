«Севилья» выиграла у «Депортиво», прервав серию из пяти матчей без побед

В матче 31-го тура испанской Примеры «Севилья» на своём поле обыграла со счётом 4:2 «Депортиво», сумев прервать серию из пяти матчей без побед в чемпионате.
Команды обменялись ранними голами: на 1-й минуте отличился Стеван Йоветич, а на 3-й — Гаэль Какута. На 9-й минуте «Севилья» забила свой второй мяч — голом отметился Пабло Сарабия. Однако на 25-й минуте Какута сумел оформить дубль. На 32-й минуте Хоакин Корреа вывел хозяев вперёд, а в концовке второго тайма окончательный счёт установил Виссам Бен-Йедер.
В таблице Примеры «Севилья» (61 очко) располагается на четвёртой строчке, а «Депортиво» (28) — на 16-й.