Маскерано: «Барселона» должна победить в Мадриде и надеяться на потери «Реала»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после гостевого поражения от «Малаги» (0:2) в матче 31-го тура испанской Примеры высказал мнение относительно шансов сине-гранатовых на чемпионский титул.
«Мы должны победить на «Сантьяго Бернабеу» и надеяться, что «Реал» потеряет очки в дальнейшем», — цитирует Маскерано Marca со ссылкой на Movistar+.
Идущая на втором месте в таблице «Барселона» на три очка отстаёт от лидирующего «Реала», имеющего матч в запасе.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится 23 апреля в рамках 33-го тура чемпионата Испании.