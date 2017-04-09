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Маскерано: «Барселона» должна победить в Мадриде и надеяться на потери «Реала»

9 апреля 2017, воскресенье. 00:58. Футбол
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после гостевого поражения от «Малаги» (0:2) в матче 31-го тура испанской Примеры высказал мнение относительно шансов сине-гранатовых на чемпионский титул.

«Мы должны победить на «Сантьяго Бернабеу» и надеяться, что «Реал» потеряет очки в дальнейшем», — цитирует Маскерано Marca со ссылкой на Movistar+.

Идущая на втором месте в таблице «Барселона» на три очка отстаёт от лидирующего «Реала», имеющего матч в запасе.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 23 апреля в рамках 33-го тура чемпионата Испании.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Малага ФК Реал Мадрид Хавьер Маскерано
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