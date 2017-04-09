Р. Билялетдинов: Хави Грасия? Можно только позавидовать коллеге по-хорошему

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о перспективах Хави Грасии на посту наставника казанской команды. Под руководством испанского специалиста «Рубин» вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале «Уралу» (1:2), а в таблице РФПЛ после 21 матча располагается на 10-й строчке.
«Хави Грасия получил карт-бланш, спокойно готовится к следующему матчу, президент «Рубина» Ильсур Метшин сказал, что его отставка даже не обсуждается. Правильный штамп. Не придерёшься. Сыграли, пускай и вылетели из Кубка России, готовимся к следующему матчу. Всё правильно. Вот только по себе знаю, что осознание того, что намеченная цель не достигнута, подтачивает тренера изнутри. Как и футболистов. Снова нужно карабкаться в гору, когда до финала Кубка в Сочи оставалось сделать всего один шаг. В противном случае и в чемпионате были бы совершенно другие эмоции. Очень непросто держать порох сухим. Вполне может быть, что часть команды будет кивать тренеру: «Да, всё в порядке», а в кармане держать фигу, слова тренера не будут их поджигать. Грасия не первый и не последний.
Что значит подать в отставку? Никто из современных футбольных тренеров в отставку не подаёт. Так говорится. Подать в отставку и быть отправленным в отставку – это два разных юридических понятия. Поэтому Грасия не будет подавать в отставку, мол, работаем дальше. «Я верю в команду, будем работать, привлечём молодые, свежие силы, ребята оправятся от травм, учтём ошибки, будем двигаться вперёд» – знакомый набор фраз? Я ведь ничего нового не сказал. И не придерёшься к таким словам, в них есть элемент правдивости. Есть ещё понятия: премиальные, честь, достоинство, кого-то это заводит. Грасия будет следовать по течению или рвать из себя жилы? И такое может быть. Можно только позавидовать коллеге по-хорошему. Ему дают такой карт-бланш на четыре сезона! Очень спокойно может себя чувствовать.
Опять же безо всякой иронии порадуюсь за Грасию. Его контракт можно считать образцом, о такой работе мечтает каждый тренер. Ну не получится в этом сезоне, попробуем в следующем, там не сложится, дальше будем ждать. Долгосрочная программа, ведь говорят же, что команда создаётся три года! Так ведь обычно тренера берут на контракт в один-два года, а тут на четыре. Возможность спокойно работать столько времени дорого стоит. А в случае с «Рубином» это можно понимать дословно, зная, сколько денег потратил клуб на этот втягивающий сезон», — приводит слова Билялетдинова Sntat.