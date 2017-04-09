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Лепёхин: кресло под Луческу начало качаться после игры с «Анжи»

9 апреля 2017, воскресенье. 15:14. Футбол
Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин рассказал о своих впечатлениях после матча 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи» (1:1).

«У «Зенита» ещё остаются теоретические шансы на победу в чемпионате России. Предстоит важнейший матч со «Спартаком», в котором питерский клуб даже на ничью не должен рассчитывать, только победа. Если зенитовцы добьются победы в следующей игре, тогда можно и побороться за золото. Но не стоит забывать, что и за второе место идёт ожесточённая борьба, поэтому нас ждёт интересная концовка.

После матча с «Анжи» кресло под Мирчей Луческу начало качаться. Тренер ответственен за результат, особенно если ему дали приобрести футболистов. Если же последние покупки были не его инициативой, тогда есть смысл дать ему время на работу», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Зенит ФК Спартак Константин Лепёхин Мирча Луческу
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