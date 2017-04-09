«Шахтёр» потерпел первое поражение в чемпионате Украины за сезон

«Шахтёр» проиграл «Черноморцу» в матче УПЛ, потерпев первое поражение в турнире в нынешнем сезоне. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Бернард открыл счёт. На 37-й минуте Александр Андриевский провёл ответный мяч. В середине второго тайма Элиас дос Сантос забил второй мяч в ворота «Шахтёра».
«Шахтёр» (63 очка) занимает первое место в таблице, опережая киевское «Динамо» на 14 баллов и сыграв на матч больше. «Черноморец» (31) — шестой.