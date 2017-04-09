Газизов: теперь болельщики могут быть спокойны: «Спартаку» дали пенальти!

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:3) в матче 22-го тура РФПЛ, выразив мнение, что болельщики красно-белых теперь могут быть спокойны после того, как их команда пробила первый в сезоне пенальти.
«Не хочу обсуждать судейство, но надо признать, что арбитр сегодня действовал последовательно: поставил пенальти в обе стороны. К тому же не было свистков после каждого стыка — рефери позволил командам играть в достаточно высоком темпе, потому игра вышла динамичная.
Теперь болельщики могут быть спокойны: «Спартаку» дали пенальти! А вообще, это неправильно, когда все вокруг обсуждают такие моменты – конечно, такая ситуация давит на арбитра, но сегодня в действиях Лапочкина я предвзятости не заметил. А по поводу пенальти в наши ворота: пусть обсуждают в судейском комитете, там собрались профессионалы», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.