Галлиани: обсуждал с «Барселоной» вопрос Деулофеу, но не раскрою карты

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отметил, что проводил переговоры с представителями «Барселоны» относительно нападающего россонери Херарда Деулофеу. Однако Галлиани отказался рассказать о содержании беседы с испанским грандом.
«Да, я обсуждал с «Барселоной» вопрос Деулофеу, но не раскрою карты. В данный момент ничего о трансферной политике клуба говорить не могу, так как не знаю, буду ли в июне приобретать игроков», — сказал Галлиани в интервью телеканалу «Милана».
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена вернуть Деулофеу в свои ряды. В данный момент трансферный лист Деулофеу принадлежит «Эвертону», а цвета итальянского гранда он защищает на правах аренды. У каталонского клуба есть опция выкупа футболиста за € 12 млн.