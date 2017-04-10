Президент «Урала»: таким календарём РФПЛ показывает отношение к Кубку России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение об очень плотном графике команды перед финалом Кубка России, в котором екатеринбуржцы 2 мая сыграют против «Локомотива». Ранее главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин раскритиковал календарь РФПЛ.
«Финал Кубка России против «Локомотива» будет четвёртым матчем «Урала» за 10 дней. Видимо, таким календарём РФПЛ показывает отношение к Кубку России. Вот так составили календарь. Понятно, что мы недовольны, но уже ничего изменить нельзя. Мы готовимся к предстоящим играм и к финалу Кубка. Делать нечего – надо играть. Я солидарен с главным тренером «Локо» Юрием Сёминым, но ничего сделать нельзя.
Все знали, что 2 мая будет финал Кубка России, но всё равно так плотно поставили туры чемпионата России. С другой стороны, команды везде играют через два дня на третий, это нормальная практика. Просто хочется, чтобы команды в финале были свежие и показали хороший и яркий футбол. Но случилось то, что случилось, мы ничего сделать не можем», – сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.