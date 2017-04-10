Матч «Бавария» — «Реал» рассудит Риццоли, «Атлетико» — «Лестер» — Эрикссон

Названы арбитры первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» и «Атлетико» — «Лестер Сити».
Встречу в Мюнхене доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Николой Риццоли. Ассистенты рефери – Риккардо Ди Фиоре, Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты рефери – Лука Банти, Антонио Дамато. Четвёртый арбитр – Эленито Ди Либераторе.
В Мадриде стартовый свисток даст швед Юнас Эрикссон. Помогать ему будут соотечественники Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк. Дополнительные ассистенты рефери Стефан Юханнессон, Маркус Стрембергсон. Четвёртый арбитр – Мехмет Джулум.
Оба матча состоится 12 апреля. Начало – в 21:45 мск.