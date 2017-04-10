Киселёв: для «Томи» ничья с «Рубином» равносильна победе

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ, в котором томичи сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2).
«Сегодняшняя ничья с «Рубином» равносильна победе. После матча поздравил всех ребят и тренерский состав в раздевалке. Я всегда говорил, что опыт – дело наживное. Вот мои слова и подтверждаются.
Два удара в створ – два гола? Думаю, статистика ошибается. Мне кажется, что «Томь» чаще била по воротам соперника. Однозначно ребята будут отмечены. В каком объёме – покажет конец сезона. Но все понимают, что возможности у нас минимальные.
Что касается погашения задолженностей, то вопрос решается. Направлены письма и в администрацию области, и нашим спонсорам. Как что-то решится, все об этом узнают», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.