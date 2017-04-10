Грасия: газон на стадионе «Томи» не должен быть отговоркой для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ с «Томью» (2:2).
«У нас сегодня было большое преимущество над соперником во владении мячом. У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Мы стремились победить, но так сложилась игра, сложилась очень тяжело. Мы очень расстроены, что нам не удалось победить, но не следует падать духом.
Качество поля? Газон — это не то, о чем я сейчас должен говорить. Я считаю, что все клубы прилагают максимум усилий и стараются держать свои газоны в оптимальном состоянии. Я понимаю, что была тяжёлая зима, после которой сложно приводить газон в оптимальное состояние. Но о газоне мы сейчас говорить не будем, это не должно быть отговоркой. Нужно сосредоточиться на действиях нашей команды, думать о том, как улучшить нашу игру.
Как оценю игру Жонатаса, не забившего пенальти во втором подряд матче? Сейчас сложный момент у футболиста, не нужно на него нападать. Мы верим в Жонатаса. Когда мы готовились к кубковому матчу и к этому матчу, мы отрабатывали пенальти. Да, он не забил дважды, такое случается, но мы продолжаем максимально доверять ему.
Испытываю ли я давление? Наши мысли сосредоточены на том, чтобы подготовить команду к ближайшему матчу», — цитирует Грасию официальный сайт «Рубина».