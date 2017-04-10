На стадионе «Мордовия Арена» начат монтаж временных трибун

На саранском стадионе «Мордовия Арена», который примет матчи чемпионата мира–2018, начат монтаж металлоконструкций временных трибун.
«По сути, это металлическая надстройка над основными трибунами, позволяющая увеличить вместимость арены на 15 тыс. зрительских мест. Установку временных трибун планируется завершить к началу ноября. После проведения чемпионата мира они будут демонтированы», — цитирует сообщение ФГУП «Спорт-Ин» Welcome2018.
На освободившихся после разборки временных трибун площадях планируется расположить помещения для занятий спортом: на месте демонтированных конструкций на западной трибуне – зал для волейбола, на восточной – фитнес-центр с двумя залами для игры в сквош, залом ОФП и тренажёрным залом.