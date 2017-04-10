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175 лет назад
2016
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«Урал» — «Оренбург» — 2:0. Видео голов
10 апреля 2017, понедельник. 19:28.
Футбол
Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» краткий видеообзор матча 22-го тура РФПЛ «Урал» — «Оренбург». Игра состоялась 10 апреля в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев — 2:0.
Забитыми мячами отметились Владимир Ильин и
Чисамба Лунгу
.
Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ:
Владимир Ильин, 26' (1:0);
Чисамба Лунгу, 90' (2:0).
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Оренбург
ФК Урал
Чисамба Лунгу
Новости. Футбол
10 апреля 2017, понедельник
19:32
Тарханов: игра с «Оренбургом» не получилась такой, какой «Урал» её планировал
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«Урал» — «Оренбург» — 2:0. Видео голов
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19:19
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18:51
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18:20
Полузащитник «Урала» Ильин забил гол в четвёртом подряд матче
18:14
Молло: если дать мне мяч и еду, я буду счастлив
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18:07
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Источник: Неймар будет дисквалифицирован на три игры и пропустит матч с «Реалом»
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16:22
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16:04
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Мане на восстановление потребуется до восьми недель
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