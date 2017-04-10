Бубнов: пенальти в пользу «Спартака» назначать не следовало

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что судья Сергей Лапочкин ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых в матче 22-го тура РФПЛ с «Уфой» (3:1). На 55-й минуте мяч попал в руку защитнику уфимцев Алексею Никитину, и судья показал на «точку». 11-метровый удар реализовал Квинси Промес.
«У меня есть вопросы к арбитрам. Считаю, что пенальти в ворота «Уфы» назначать не следовало, поскольку Никитин не играл умышленно: мяч попал ему в руку от ноги, он не играл рукой – касание произошло неумышленно. Также думаю, что и пенальти в ворота «Спартака» назначать не следовало. Кутепов убирает ногу, тогда как Засеев очень хотел упасть. За такое в Англии, как правило, дают жёлтую карточку.
После осечек «Зенита» и ЦСКА даю на чемпионство «Спартака» 80 процентов. Они могут проиграть обоим конкурентам, но всё равно будут владеть ситуацией. И ведь далеко не факт, что ЦСКА с «Зенитом» пройдут оставшуюся дистанцию без потерь. Если в следующем туре «Спартак» обыгрывает «Зенит», а ЦСКА теряет очки с «Ростовом», то думаю, что главная интрига сезона будет снята окончательно», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.
Посмотреть эпизод с назначенным в ворота «Уфы» пенальти можно на официальном сайте РФПЛ (3:01).