«Урал» вышел на первое место по очкам, набранным в весенней части сезона РФПЛ

«Урал» поднялся на первое место среди команд РФПЛ по количеству набранных очков в весенней части сезона.
Подопечные Александра Тарханова после возобновления первенства одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв «Амкар» (1:0), «Рубин» (1:0), «Анжи» (3:2) и «Оренбург» (2:0). Единственная осечка екатеринбуржцев произошла в гостевом поединке с «Арсеналом» (0:2).
Лидеры РФПЛ по количеству набранных очков в весенних играх:
1. «Урал» — 12 очков;
2-3. «Спартак» — 11;
2-3. ЦСКА — 11;
4-5. «Зенит» — 8;
4-5. «Локомотив» — 8.