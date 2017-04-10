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На матч «Спартак» — «Зенит» проданы все билеты

10 апреля 2017, понедельник. 21:44. Футбол
Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена», вмещающем 45 360 человек.

«Гарантированная возможность приобрести билеты на матч „Спартак“ — «Зенит» была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с «Зенитом» владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА. После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, и они поступили в так называемую свободную продажу. Это количество было продано буквально за один день. Уже несколько дней, как все билеты на матч проданы. Также «Зенитом» для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получен 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч «Спартак» — «Зенит» проданы», — сказал Атаманенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Александр Атаманенко Болельщики — Футбол
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10 апреля 2017, понедельник
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