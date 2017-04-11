Димитров: игроки «Урала» не ожидали от себя такой прыти весной

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в домашнем матче 22-го тура РФПЛ. Болгарин стал автором результативной передачи со штрафного на Владимира Ильина. Екатеринбуржцы на данный момент лидируют по очкам, набранным в весенней части турнира.
«Было очень тяжело, в первую очередь в физическом плане, потому что три дня назад мы провели другой непростой поединок. Главным было справиться с физической нагрузкой, и в конце концов мы выиграли этот матч и сейчас можем праздновать победу. В таких матчах важную роль играют стандартные положения, и нам повезло реализовать один из таких моментов. Знаем, что Ильин очень хорошо играет головой, но есть и другие футболисты, которые также могут выиграть борьбу на втором этаже. Отрабатываем стандартные положения на тренировках, делаем наигранные комбинации и стараемся воплотить их в игре.
Не ожидали от себя такой прыти весной. Мы готовимся к каждому конкретному матчу и не загадываем наперёд. Недонастроя на матч с „Томью“, конечно, не будет, ведь мы понимаем, что это решающая игра в чемпионате. После неё мы можем чувствовать себя более расслабленно», — сказал Димитров в интервью клубной пресс-службе.