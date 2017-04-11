Мельгарехо: моя главная мотивация — стать чемпионом со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо сообщил, что он очень мотивирован и настроен выиграть чемпионский титул вместе с красно-белыми.
«Понимаю, что у нас в составе классные футболисты. Нападающие — особенно. Это красит команду, делает её сильной. И мне интересно конкурировать с такими. Если тренер выпускает на пять минут, я сделаю за это время всё, чтобы принести пользу „Спартаку“. Когда выхожу на поле, думаю не о том, сколько сыграю, а о том, как забить гол или отдать хорошую передачу. Для этого и тренируюсь каждый день с полной самоотдачей.
Я нахожусь в величайшем клубе России, решаю вместе с ним историческую задачу, шаг за шагом приближаюсь к заветной цели. Моя главная мотивация — стать чемпионом со „Спартаком“», — приводит слова Мельгарехо «Спорт-экспресс».