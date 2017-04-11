Румменигге: Зидан знает, как бьётся сердце «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей борьбы с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Румменигге спросили, не успокаивает ли его то, что немецкий гранд возглавляет бывший наставник «сливочных» Карло Анчелотти, хорошо знающий команду.
«Если ты недавно тренировал команду, которая не очень изменилась, то знаешь, как бьётся её сердце. Однако в наши времена я более чем уверен, что и Зидан знает, как бьётся сердце «Баварии». Анчелотти очень мотивирован», — цитирует Румменигге AS.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.